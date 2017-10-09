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06:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Доширак, дрова, одежда: «Согревающие» акции проходят в Хабаровске

К участию приглашают всех неравнодушных жителей краевой столицы.

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

В связи с предстоящими холодами отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии проводит акции для самых незащищенных слоев населения. Помочь попавшим в беду горожанам могут все желающие, сообщили ИА AmurMedia в отделе по церковной благотворительности и социальному служению.

Традиционный проект «Холод — не приговор!» поможет обеспечить просителей, особенно бездомных, теплыми вещами: носками, варежками, шарфами, шапками, теплыми куртками, валенками и т. д. Подойдет любая теплая одежда — и мужская и женская. Также нужна лапша быстрого приготовления. В наши холода вовремя накормить замерзающего человека горячей лапшой — самый быстрый и проверенный способ помочь ему согреться, и, возможно, спасти его жизнь.

Вещи и продукты можно привозить по адресу: ул. Воронежская, 49А (гуманитарный склад). Телефон для справок 206−036.

Также для оказания адресной помощи состоится акция «Подари дрова!», которая поможет запастись дровами и углем одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Приглашаем всех неравнодушных людей к участию. Принимают пожертвования в виде дров, угля или денежных средств. Телефон для справок 243−061.

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