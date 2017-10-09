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06:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У трамвая во Владивостоке слетел пантограф, людей послали… пешком

Кондуктор и не подумала вернуть пассажирам деньги.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

В районе остановки Борисенко во Владивостоке у трамвая, который двигался с Луговой на Сахалинскую, слетел пантограф (токоприемник). Кондуктор и не подумала вернуть пассажирам деньги за проезд, сообщает ИА PrimaMedia.

«В трамвае было много людей, многие с большими сумками, так как ехали с рынка. Пассажиры попросили вернуть им деньги за проезд, так как до конечной станции они так в итоге и не доехали. А кондуктор откровенно нахамила, заявив, что «пешком дойдете, тут близко», — рассказали очевидцы происшествия.

Напомним, сегодня владивостокские трамваи отмечают 105-летний юбилей. Именно столько лет назад на улицах города появился первый электрический вагончик.

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