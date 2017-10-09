У трамвая во Владивостоке слетел пантограф, людей послали… пешком

В районе остановки Борисенко во Владивостоке у трамвая, который двигался с Луговой на Сахалинскую, слетел пантограф (токоприемник). Кондуктор и не подумала вернуть пассажирам деньги за проезд, сообщает ИА PrimaMedia.

«В трамвае было много людей, многие с большими сумками, так как ехали с рынка. Пассажиры попросили вернуть им деньги за проезд, так как до конечной станции они так в итоге и не доехали. А кондуктор откровенно нахамила, заявив, что «пешком дойдете, тут близко», — рассказали очевидцы происшествия.