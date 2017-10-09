Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной на этой неделе
Во всех городах и селах региона ожидаются праздничные мероприятия.
Во всех городах и селах региона ожидаются праздничные мероприятия.
В Башкирии 11 октября официально признан праздничным нерабочим днём — в регионе пройдут гуляния, посвященные Дню республики.
В правительстве РБ рассказали о том, как будут работать и учиться жители республики.
— В текущем году нерабочий праздничный день 11 октября приходится на среду. Соответственно, продолжительность работы во вторник, 10 октября, сокращается на один час, — сообщили в
Напомним, что 11 октября 1990 года — день принятия декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховный совет республики провозгласил декларацию о государственном суверенитете.