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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной на этой неделе

Во всех городах и селах региона ожидаются праздничные мероприятия.

В Башкирии 11 октября официально признан праздничным нерабочим днём — в регионе пройдут гуляния, посвященные Дню республики.

В правительстве РБ рассказали о том, как будут работать и учиться жители республики.

— В текущем году нерабочий праздничный день 11 октября приходится на среду. Соответственно, продолжительность работы во вторник, 10 октября, сокращается на один час, — сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Напомним, что 11 октября 1990 года — день принятия декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховный совет республики провозгласил декларацию о государственном суверенитете.

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