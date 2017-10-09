Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной на этой неделе

В Башкирии 11 октября официально признан праздничным нерабочим днём — в регионе пройдут гуляния, посвященные Дню республики.

В правительстве РБ рассказали о том, как будут работать и учиться жители республики.

— В текущем году нерабочий праздничный день 11 октября приходится на среду. Соответственно, продолжительность работы во вторник, 10 октября, сокращается на один час, — сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.