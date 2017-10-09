Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ о рекорде снайперов РФ: Поразили мишень дальностью 4,2 км
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
06:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Акунин завершил последний роман про Эраста Фандорина

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что закончил работу над серией произведений об Эрасте Фандорине. Об этом он написал в своем Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии “Приключения Эраста Фандорина”», — отметил он, добавив, что роман должен выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа «Азазель».

По словам писателя, впереди еще много работы — «редактура, ловля “блох”, оформление, корректура, но это уже техника».

Серия романов о детективе Эрасте Фандорине началась в 1998 году. Произведения цикла в общей сложности были переведены более чем на 30 языков мира. Романы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» экранизированы.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии3
Комментарии
3
Игорь Привалов
Он еще до сих пор Акунин?? Я думал что уже давно какой нибудь Акайн Билл раз свалил из России и старая грузинская фамилия тоже не катит)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
3
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Открытое горение в ТЦ «Синдика» в Москве ликвидировано
Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Госдума разъяснит гражданам законы в социальных сетях
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь