Акунин завершил последний роман про Эраста Фандорина

Источник: РИА "Новости"

«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии “Приключения Эраста Фандорина”», — отметил он, добавив, что роман должен выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа «Азазель».

По словам писателя, впереди еще много работы — «редактура, ловля “блох”, оформление, корректура, но это уже техника».