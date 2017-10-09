Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске открыли приют для лечения мелких птиц, информация появилась в сообществе «Центр реабилитации хищных птиц».

Волонтёры рассказали, что приют «Дом птиц» работает в Первомайском районе Новосибирска. К сожалению, финансовое положение центра не позволяет помочь каждой птице.

«Но есть и обратная сторона медали: финансы центра, к сожалению, не бесконечные, поэтому весь непрофиль мы готовы принимать только с финансовой помощью от нашедших: в среднем обследование одной птицы обходится в 1000 рублей», — рассказали волонтёры.