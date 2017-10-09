В Новосибирске открыли приют для лечения мелких птиц
«Дом птиц» находится в Первомайском районе Новосибирска, прием ведется по предварительной записи, рассказали волонтёры.
«Дом птиц» находится в Первомайском районе Новосибирска, прием ведется по предварительной записи, рассказали волонтёры.
В Новосибирске открыли приют для лечения мелких птиц, информация появилась в сообществе «Центр реабилитации хищных птиц».
Волонтёры рассказали, что приют «Дом птиц» работает в Первомайском районе Новосибирска. К сожалению, финансовое положение центра не позволяет помочь каждой птице.
«Но есть и обратная сторона медали: финансы центра, к сожалению, не бесконечные, поэтому весь непрофиль мы готовы принимать только с финансовой помощью от нашедших: в среднем обследование одной птицы обходится в 1000 рублей», — рассказали волонтёры.
Для всех, кто желает помочь неравнодушным гражданам в спасении пернатых, нужно пройти по ссылке.