Более чем в 40 городских парках завершили основное благоустройство

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Основные работы по благоустройству завершились более чем в 40 столичных парках по месту жительства. Это зеленые зоны площадью около четырех гектаров, которые расположены вблизи жилых домов, их также называют парками у дома. Они очень популярны у горожан, их ремонт проводили в соответствии с пожеланиями москвичей и по одобренным ими проектам.

В этом году благоустройство проводится в 50 таких парках по всему городу.

За время ремонта на этих территориях поменяли бортовой камень и сделали гранитное мощение, засеяли газоны, выделили места для обустройства клумб и высадки деревьев. В парках были созданы новые дорожки для бега, террасы для прогулок, смотровые площадки в тех местах, где открываются красивые виды. Для любителей активного отдыха были оборудованы спортивные площадки, для детского досуга — площадки для игр с песочницами, качелями, горками и каруселями. В парках у дома создали систему уличного освещения — там появились фонари с энергосберегающими лампами.

Хотя основной ремонт в большинстве небольших парков вблизи жилых кварталов завершен, еще предстоит проверить и отладить работу нового освещения, установить уличную мебель — скамейки, столики, перголы, беседки и лавочки — там, где их не хватает. Работы полностью закончат к ноябрю. Поздней осенью в парках начнут высаживать деревья, а весной будущего года — цветы и кустарники.

Как преображаются после ремонта парки шаговой доступности, можно увидеть и в центре Москвы, и на ее окраинах. В Большом Спасоглинищевском переулке Басманного района обустроили ландшафтный парк. Эта местность находится на холме, жители района по традиции называют ее горкой. При проектировании эту особенность учли и создали парк на трех уровнях горки. Внизу располагаются спортивные зоны — для занятий мини-футболом, волейболом и площадки с уличными тренажерами. На среднем уровне сделан сухой фонтан, установлены новые лавочки, открыты детские игровые площадки. Здесь же представлен сохранившийся фрагмент белокаменной стены XVIII века, его закрыли витриной из противоударного стекла. В вечерние часы рядом с витриной включается подсветка.

На верхнем уровне парка располагается ротонда с амфитеатром, оттуда открывается вид на всю благоустроенную территорию. Через уровни нового парка проходят лестницы и дорожки. В этой зеленой зоне уже обустроили цветники, высадили деревья и кустарники.

С 1930-х годов на месте парка находилась школа. Во время Великой Отечественной войны здание было приспособлено под поликлинику. Позже его снесли, и на этом месте образовался пустырь. Здесь планировали строительство, однако за создание зеленой территории активно выступали местные жители. Именно они выбрали проект, по которому создавался новый парк.

Парки у дома после благоустройства становятся не только излюбленными местами для прогулок горожан, но и территориями, где можно заняться спортом на свежем воздухе. Например, в районе станции метро «Ботанический сад» обустроен спортивный парк «Яуза». Там есть площадки с тренажерами для занятия воркаутом, велополоса, беговая дорожка со специальным покрытием для безопасного бега на основе асфальта и полимерной смеси. Новый беговой маршрут идет через весь парк. Для любителей командных игр открыты футбольные и волейбольные площадки.

При благоустройстве парков по месту жительства в порядок приводят знаковые места, которые дороги не только жителям близлежащих районов, но и всем горожанам. В районе Чертаново Центральное после ремонта открылся парк 30-летия Победы. В 1941 году на этом месте проходила линия обороны Москвы, а в 1975 году в память о 30-летии Победы в Великой Отечественной войне здесь открыли парк. Долгие годы он был местом для проведения митингов и концертов 9 Мая, встреч ветеранов.

Здесь находится несколько мемориалов: воссозданная долговременная огневая точка (ДОТ) времен войны, рядом с которой расположены советская зенитная пушка 52-К и немецкое противотанковое орудие Pak 40. В парке установлен памятник детям-узникам фашистских лагерей. Несмотря на то что парк 30-летия Победы является значимым местом, там не было достаточного количества лавочек и урн, отсутствовала навигация, территория не была полностью освещена. Теперь там построили сцену для проведения концертов, появились новые лавочки и урны, везде проведено современное энергосберегающее уличное освещение. Основные работы уже завершены, до конца осени здесь установят фонтан.

В рамках благоустройства парков по месту жительства преображаются и природные территории. В районе Бирюлево Восточное возле Верхнего и Нижнего Бирюлевских прудов появились новые места для комфортного отдыха у воды с деревянными настилами и пешеходными дорожками для прогулок. Возле прудов установили скамейки и беседки, обустроили детские и спортивные площадки. У Верхнего Бирюлевского пруда появилась смотровая площадка, откуда открывается вид на воду. В ходе работ берега водоемов укрепили, водную гладь и дно очистили от зарослей и мусора.