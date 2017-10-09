10 октября в Башкирии — сокращенный рабочий день

11 октября в Башкортостане отмечается День Республики. В соответствии с законом «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» этот день является праздничным нерабочим.

В 2017 году нерабочий праздничный день 11 октября приходится на среду. Соответственно, продолжительность работы во вторник 10 октября сокращается на один час.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике в 2017 году на дни отдыха приходится 17 праздничных дней. Нерабочими праздничными днями на территории региона в этом году являются: