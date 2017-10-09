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09:34 (мск), источник: ИА Башинформ

10 октября в Башкирии — сокращенный рабочий день

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Продолжительность рабочего дня во вторник 11 октября сокращается на один час, напоминает Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана.

11 октября в Башкортостане отмечается День Республики. В соответствии с законом «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» этот день является праздничным нерабочим.

В 2017 году нерабочий праздничный день 11 октября приходится на среду. Соответственно, продолжительность работы во вторник 10 октября сокращается на один час.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике в 2017 году на дни отдыха приходится 17 праздничных дней. Нерабочими праздничными днями на территории региона в этом году являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 25 июня — Ураза-байрам; 1 сентября — Курбан-байрам; 11 октября — День Республики; 4 ноября — День народного единства.

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