Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа причина крупного пожара в Москве
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пенсионеры Украины в октябре получат новые увеличенные пенсии
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
10:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На трех зданиях в центре Москвы появились экограффити

Рисунками на экологическую тему украсили жилые дома на Новослободской улице и в Казарменном переулке, а также трансформаторную будку на Болотной набережной.

Граффити на тему экологии появились на трех зданиях в центре Москвы. Уличные картины высотой 20 и 15 метров украсили стены жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке. На них изображена пара молодых людей на велосипеде. Волосы девушки зеленого цвета напоминают крону дерева. А на трансформаторной будке на Болотной набережной нарисована девушка с кленом в руках. Высота картины — около семи метров. Граффити посвящены Году экологии в России.

Главная задача уличных картин — привлечь внимание столичной молодежи к вопросам экологии, привить ей любовь и бережное отношение к природе нашей страны.
Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Как уточнил один из авторов граффити Иван Пантелеев, общая площадь всех трех экорисунков составляет более 400 квадратных метров. Художники создали их с помощью влагостойкой безопасной аэрозольной краски.

Году экологии также посвящен фотоконкурс, который проходит в Москве до 15 октября. Для участия необходимо сделать фотографию с логотипом Департамента природопользования столицы на фоне одного из экограффити. Потом снимок надо разместить в соцсетях, сопроводив хештегами #экограффити2017 и #годэкологии2017. Эксперты Департамента выберут лучшие фотографии. Победители получат призы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Граффити на разные темы уже украшают несколько зданий в столице. В прошлом году недалеко от стадиона «Спартак» появился первый уличный рисунок, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года. На Марксистской улице можно увидеть граффити-портрет писателя Константина Симонова, а на Волхонке — граффити с изображением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Также необычные уличные картины появились на территории Московского зоопарка. Художники изобразили питомцев зоосада в виде ростомера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Названа дата прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь