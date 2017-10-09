На трех зданиях в центре Москвы появились экограффити

Граффити на тему экологии появились на трех зданиях в центре Москвы. Уличные картины высотой 20 и 15 метров украсили стены жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке. На них изображена пара молодых людей на велосипеде. Волосы девушки зеленого цвета напоминают крону дерева. А на трансформаторной будке на Болотной набережной нарисована девушка с кленом в руках. Высота картины — около семи метров. Граффити посвящены Году экологии в России.

Главная задача уличных картин — привлечь внимание столичной молодежи к вопросам экологии, привить ей любовь и бережное отношение к природе нашей страны. Антон Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Как уточнил один из авторов граффити Иван Пантелеев, общая площадь всех трех экорисунков составляет более 400 квадратных метров. Художники создали их с помощью влагостойкой безопасной аэрозольной краски.

Году экологии также посвящен фотоконкурс, который проходит в Москве до 15 октября. Для участия необходимо сделать фотографию с логотипом Департамента природопользования столицы на фоне одного из экограффити. Потом снимок надо разместить в соцсетях, сопроводив хештегами #экограффити2017 и #годэкологии2017. Эксперты Департамента выберут лучшие фотографии. Победители получат призы.

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