Первозданную Россию представят в Хабаровске
Выставка фоторабот откроется 10 октября.
Выставка фоторабот откроется 10 октября.
В Дальневосточном художественном музее 10 октября откроется выставка фестиваля фотоискусства дикой природы «Первозданная Россия». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году фестиваль приурочен к столетию создания отечественной заповедной системы и Году экологии.
Посетители фотовыставки смогут оценить красоту природы нашей страны, увидеть арктические острова, горные вершины, чистейшие озера, нетронутую тайгу и бескрайние степи.
Отметим, что общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проходит в Москве с 2014 года с целью сохранения природного и культурного наследия страны, развития внутреннего экологического и этнотуризма и позволяет составить обширное представление о природе России во всем ее разнообразии и великолепии. В 2017 году в рамках Года Экологии выставка представляется впервые представляется за Уралом. В течение года её покажут в восьми регионах страны, в которых расположены предприятия СУЭК, а также будет представлен в 77 зарубежных странах.
В экспозиции представлено более 120 лучших работ российских фотомастеров, сделанных в самых отделенных и труднодоступных уголках нашей бескрайней страны.
Жители дальневосточной столицы смогут посетить выставку до 5 ноября. Торжественное открытие состоится 10 октября в 17 часов. Вход свободный.