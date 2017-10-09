Первозданную Россию представят в Хабаровске

Отметим, что общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проходит в Москве с 2014 года с целью сохранения природного и культурного наследия страны, развития внутреннего экологического и этнотуризма и позволяет составить обширное представление о природе России во всем ее разнообразии и великолепии. В 2017 году в рамках Года Экологии выставка представляется впервые представляется за Уралом. В течение года её покажут в восьми регионах страны, в которых расположены предприятия СУЭК, а также будет представлен в 77 зарубежных странах.