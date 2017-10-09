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07:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск прибыли 10 автомобилей для «Социального такси»

Первая партия была привезена из Нижнего Новгорода.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярск прибыли новые автомобили для организации деятельности службы «Социальное такси». Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Первая партия специализированных автомобилей была привезена из Нижнего Новгорода. Всего было приобретено 10 машин.

Восемь автомобилей, созданных на базе Mercedes Sprinter Classic, оборудованы гидравлическим подъемником. Два автомобиля оснащены боковой загрузкой (вместимость — две коляски и семь посадочных мест). Один автомобиль оборудован задней загрузкой (вместимость — две коляски и 10 посадочных мест). Кроме того, пять машин имеют заднюю загрузку (вместимость — две коляски и семь мест).

Комплектация автомобилей предусматривает наличие кондиционеров, тахографов, спутниковую систему мониторинга транспорта системы ГЛОНАСС. Сидения оснащены ремнями безопасности и кнопками вызова водителя. Подъемники для инвалидных колясок обеспечивают грузоподъемность до 350 кг.

На базе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю советник руководителя ФМБА России по вопросам медико-социальной реабилитации паралимпийцев, президент федерации инвалидного спорта в Сибири Георгий Лопатин провёл подробный инструктаж и обучение водителей городской службы «Социальное такси». Он рассказал об этике поведения с людьми с ограниченными возможностями здоровья и их транспортировке на специализированных автомобилях.

«На сегодняшний день к нам прибыли 4 автомобиля: 2 машины Mercedes Sprinter Classic и 2 легковые LADA Largus. Они уже осмотрены экспертами. Вторая партия машин прибудет к нам до конца октября», — рассказывает руководитель главного управления социальной защиты населения Наталья Береговая.

Напомним, городская служба «Социальное такси» оказывает услуги по перевозке граждан с ограниченными возможностями здоровья на базе центра социального обслуживания населения «Родник» с 2017 года.

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