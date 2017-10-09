Неделя матери стартует сегодня в Беларуси

Источник: БЕЛТА

По словам специалистов, Неделя матери нацелена на поддержание традиции бережного отношения к женщине, укрепление семейных ценностей и повышение престижа здоровой гармоничной семьи, ответственного родительства. В проведении мероприятий этой тематической недели принимают участие министерства информации, образования, здравоохранения, культуры, внутренних дел, обороны, сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомы и Мингорисполком. Значительный вклад вносят общественное объединение «Белорусский союз женщин», Белорусская православная церковь.

Программа Недели матери включает традиционные торжественные приемы в гор-, рай- и облисполкомах, награждение орденом Матери, праздничные концерты, вечера отдыха, а также мероприятия нового формата (например, 13 октября состоится республиканский урок семейной жизни «Здоровая семья — здоровая нация», 14 октября — «Урок семейной жизни» в БГПУ им. М. Танка и др.).

ОО «Белорусский союз женщин» 10 октября проведет международную конференцию женщин-предпринимательниц «Женское предпринимательство как фактор устойчивого развития».

Второй минский городской форум матерей «Практика малых дел — весомый вклад в развитие города» состоится 11 октября. В столице 12—15 октября развернется выставка-форум «Материнство и детство».

Чествование женщин-матерей пройдет в органах внутренних дел, соединениях и войсковых частях внутренних войск МВД. Запланировано посещение семей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного (воинского) долга. 13 октября состоится финал республиканской акции «Семья! Служим вместе!».

Поздравление женщин-матерей из числа военнослужащих и гражданского персонала пройдет в соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил. В Центральном доме офицеров поздравят актив Белорусской общественной организации солдатских матерей, Ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане «Память и долг», Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах «Долг».

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Молебен в храмах Беларуси во здравие всех матерей состоится 14 октября.

В родильных домах поздравят женщин, родивших малышей в День матери. Состоится чествование матерей из многодетных, приемных, опекунских семей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Для них проведут благотворительные акции.

Акция «Здоровая мама — здоровый малыш» пройдет 14 октября. В течение недели запланированы встречи и консультации в организациях здравоохранения по вопросам охраны здоровья подростков, женщин и детей.

В организациях здравоохранения акции 9—15 октября пройдет акция «Неделя без абортов».

Национальный центр усыновления направит поздравительные открытки матерям, усыновившим в 2016—2017 годах второго или последующих детей.

Министерство юстиции, Республиканская коллегия адвокатов, Белорусская нотариальная палата организуют акции по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей в Минске и областных центрах в течение недели.

По сложившейся доброй традиции чествование матерей-сельчанок «Земной поклон, родная мама!» пройдет во Всемирный день сельских женщин.

В эти октябрьские дни чествуют семейные пары — золотых и серебряных юбиляров, состоятся праздничные мероприятия совместно с учреждениями культуры «В гостях у бабушки».

Благотворительная акция «Милосердие» предусматривает посещение одиноких престарелых женщин в больницах сестринского ухода, в отделениях дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В учреждениях образования состоятся праздничные мероприятия для мам: утренники, встречи, выставки детского творчества «О самом дорогом на свете человеке».

Круглый стол «О повышении роли СМИ в решении актуальных вопросов улучшения здоровья женщин, укрепления семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни» состоится 12 октября, будут организованы круглые столы и пресс-конференции по вопросам охраны репродуктивного здоровья, формирования здорового образа жизни. Планируется подведение итогов и награждение победителей республиканского творческого конкурса среди СМИ «Крепка семья — крепка держава». Будут объявлены результаты интернет-конкурса рисунков «Мамина улыбка».