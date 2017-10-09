В Узбекистане объединят школьное и профессиональное образование

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан начинает процесс по постепенному объединению школьного и профессионального образования, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Шавкат Мирзиёев провел в Ташкенте заседание по вопросам реформирования сферы образования, одним из главных вопросов которого стало дальнейшее развитие системы профессионального обучения и его интеграция со школьным образованием.
В частности, был рассмотрен вопрос профессиональной ориентации учащихся 8 и 9 классов с учетом возможностей и потенциала регионов. По оценкам специалистов, это откроет новые перспективы для детей в овладении профессиями на следующем этапе образования.
В результате было поддержано решение о налаживании обучения выпускников общеобразовательных школ около пятидесяти профессиям. Для этого планируется создать на базе профессиональных колледжей и общеобразовательных школ современные и оснащенные по последнему слову учебно-производственные центры. Кроме того, ряд профессиональных колледжей будет прикреплен к соответствующим министерствам и ведомствам, предприятиям и организациям.
Что касается учащихся 10-х классов, то они пять дней в неделю будут изучать общеобразовательные предметы и 1 день — предметы, связанные с профессиями. Для 2703 школ, расположенных вдали от профессиональных колледжей, учебно-производственные комплексы будут организованы в 1103 школах, а для 6956 школ — в 615 колледжах.
Среди профессий, которым будут обучать, самые востребованные на рынке: слесарь, швея, водитель, повар, парикмахер, вышивальщица, гончар, кондитер, пекарь, столяр, штукатур, маляр и другие. Учащиеся, овладевшие профессиональными навыками в данных комплексах производственного обучения, вместе с аттестатом об 11-летнем образовании получат документ государственного образца, дающий право заниматься трудовой деятельностью.