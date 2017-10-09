В Узбекистане объединят школьное и профессиональное образование

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан начинает процесс по постепенному объединению школьного и профессионального образования, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев провел в Ташкенте заседание по вопросам реформирования сферы образования, одним из главных вопросов которого стало дальнейшее развитие системы профессионального обучения и его интеграция со школьным образованием.

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В частности, был рассмотрен вопрос профессиональной ориентации учащихся 8 и 9 классов с учетом возможностей и потенциала регионов. По оценкам специалистов, это откроет новые перспективы для детей в овладении профессиями на следующем этапе образования.

В результате было поддержано решение о налаживании обучения выпускников общеобразовательных школ около пятидесяти профессиям. Для этого планируется создать на базе профессиональных колледжей и общеобразовательных школ современные и оснащенные по последнему слову учебно-производственные центры. Кроме того, ряд профессиональных колледжей будет прикреплен к соответствующим министерствам и ведомствам, предприятиям и организациям.

Что касается учащихся 10-х классов, то они пять дней в неделю будут изучать общеобразовательные предметы и 1 день — предметы, связанные с профессиями. Для 2703 школ, расположенных вдали от профессиональных колледжей, учебно-производственные комплексы будут организованы в 1103 школах, а для 6956 школ — в 615 колледжах.