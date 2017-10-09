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07:43 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае разрабатывается маршрут Великого чайного пути

История его процветания насчитывает три столетия.

Красноярский край вошел в Международную туристическую ассоциацию «Великий чайный путь. Китай-Россия-Монголия».

Знак участника был вручён на Международной туристической презентации в Монголии, на которой выступила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. В честь события был заложен памятный камень Великого чайного пути. Позже такой же появится и в Красноярске.

«Великий чайный путь — это древний торговый маршрут, по которому перевозили чай. История его процветания насчитывает три столетия. Он берет начало на юго-востоке Китая, пересекает Монголию, Россию, и достигает конечного пункта в Санкт-Петербурге. В рамках созданной ассоциации страны прилагают совместные усилия по продвижению маршрута как эксклюзивного туристического продукта международного класса», — пояснила Мироненко.

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