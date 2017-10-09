В Красноярском крае разрабатывается маршрут Великого чайного пути
История его процветания насчитывает три столетия.
История его процветания насчитывает три столетия.
Красноярский край вошел в Международную туристическую ассоциацию «Великий чайный путь. Китай-Россия-Монголия».
Знак участника был вручён на Международной туристической презентации в Монголии, на которой выступила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. В честь события был заложен памятный камень Великого чайного пути. Позже такой же появится и в Красноярске.
«Великий чайный путь — это древний торговый маршрут, по которому перевозили чай. История его процветания насчитывает три столетия. Он берет начало на