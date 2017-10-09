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07:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Праздник «Урожая» в Хабаровске станет ежегодным

Лучшие участники ярмарки отправятся на выставку в Москву.

Источник: Хабаровский край сегодня

«Праздник урожая» в Хабаровском крае станет ежегодным. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил заместитель председателя регионального правительства — министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков. Более того, в следующем году сельхозпроизводители, участвующие в краевой ярмарке, поборются за право представить регион и свою продукцию на агропромышленной выставке в Москве.

Напомним, впервые праздник состоялся в минувшую субботу на набережной стадиона имени Ленина. Участие в нём приняли около 70 производителей и переработчиков сельхозпродукции. Они представили гостям ярмарки свой урожай 2017 года.

 — Уверен, что в следующем году мы увидим на «Празднике урожая» ещё больше участников сельскохозяйственного процесса Хабаровского края. К тому же у них будет шанс поехать в столицу, чтобы показать свои достижения на агропромышленной ярмарке «Золотая осень». Мы заранее объявим номинации, чтобы участники понимали, к чему нужно стремиться, чтобы бесплатно попасть на фестиваль. Победители определятся по ряду критериев, среди которых качество продукции, презентабельность товара, его вкус и многое другое, — рассказал Александр Купряков. В этом году главным угощением на «Празднике урожая» стал 300-килограммовый, жаренный на вертеле, бык. Его предоставило СХП «Колос», которым руководит Григорий Мандзюк. Его ферма — единственная в регионе, где занимаются мясным животноводством.

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 Праздник «Урожая» в Хабаровске станет ежегодным
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