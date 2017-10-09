Южноуральские школьники напишут тренировочные тесты ЕГЭ и ОГЭ
В пробном экзамене примут участие ученики девятых и одиннадцатых классов.
В пробном экзамене примут участие ученики девятых и одиннадцатых классов.
Школьники в Челябинской области смогут написать пробные тесты ЕГЭ и ОГЭ по всем основным предметам, сообщают в
Ученики девятых и одиннадцатых классов получат возможность потренироваться на бланках, схожих с оригинальными, чтобы в день настоящего экзамена чувствовать себя увереннее.
Тренировочное тестирование проведут по русскому языку, математике (базовый и профильный уровень для 11 класса), литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому языку (для 11 класса), информатике и ИКТ. Заявки от школ в ГБУ ДПО РЦОКИО ждут до 1 ноября.