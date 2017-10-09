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08:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральские школьники напишут тренировочные тесты ЕГЭ и ОГЭ

В пробном экзамене примут участие ученики девятых и одиннадцатых классов.

Школьники в Челябинской области смогут написать пробные тесты ЕГЭ и ОГЭ по всем основным предметам, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

Ученики девятых и одиннадцатых классов получат возможность потренироваться на бланках, схожих с оригинальными, чтобы в день настоящего экзамена чувствовать себя увереннее.

Тренировочное тестирование проведут по русскому языку, математике (базовый и профильный уровень для 11 класса), литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому языку (для 11 класса), информатике и ИКТ. Заявки от школ в ГБУ ДПО РЦОКИО ждут до 1 ноября.

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