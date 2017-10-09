Ростовчане выйдут на пикет за сохранение маршрутки № 59

Напомним, этот маршрут связывал микрорайон Левенцовский, центр города, Сельмаш и 2-й поселок Орджоникидзе. Акция согласована с администрацией Советского района города.

По решению департамента транспорта маршрутка № 59 отменяется, а другой маршрут № 40 частично начинает дублировать ее. По данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», данные изменения произошли уже вчера, 8 октября.

Активисты называют как минимум три причины, почему нецелесообразно отменять маршрут № 59.

«Во-первых, это единственный маршрут, по которому можно доехать с проспекта Стачки до 2-го поселка Орджоникидзе. Во-вторых, с проспекта Стачки и днем не всегда нормально уедешь, что уж говорить о часах пик. В-третьих, это навредит большому количеству жителей Западного микрорайона», — считают они.

«Маршрутные такси, это конечно, не самый лучший транспорт для миллионного города, но сейчас Ростов не может без них обойтись: не хватит больших автобусов, водителей и т. п. , — считает администратор ресурса «Ростовский Городской Транспорт» Михаил Кругликов. — В тоже время маршрутка № 59 была удобна для пассажиров: Оно соединяет Левенцовку, и дальше без «крюков» едет в центр города, на Сельмаш и на 2-й поселок. Микроавтобусы на нем ходили часто и в большинстве чистыми и ухоженными. Не совсем понятны слова департамента транспорта «не видят причин продлевать договоренности».