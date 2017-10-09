Ростовчане выйдут на пикет за сохранение маршрутки № 59
10 октября с 18:00 до 19:30 в
10 октября с 18:00 до 19:30 в
Напомним, этот маршрут связывал микрорайон Левенцовский, центр города, Сельмаш и 2-й поселок Орджоникидзе. Акция согласована с администрацией Советского района города.
По решению департамента транспорта маршрутка № 59 отменяется, а другой маршрут № 40 частично начинает дублировать ее. По данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», данные изменения произошли уже вчера, 8 октября.
Активисты называют как минимум три причины, почему нецелесообразно отменять маршрут № 59.
«Во-первых, это единственный маршрут, по которому можно доехать с проспекта Стачки до 2-го поселка Орджоникидзе.
«Маршрутные такси, это конечно, не самый лучший транспорт для миллионного города, но сейчас Ростов не может без них обойтись: не хватит больших автобусов, водителей
Пассажиропоток, который безусловно есть на 59-МТ, никуда не денется