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08:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае появится экологическое волонтерское движение

Активисты будут сообщать об экологических нарушениях в Минприроды.

В Красноярском крае появится экологическое волонтерское движение, члены которого будут оперативно сообщать обо всех случаях нарушения профильного законодательства. Об этом сообщил и.о. руководителя министерства экологии Владимир Часовитин.

По словам главы ведомства, новое движение объединит всех активных граждан, а в число волонтеров может попасть любой желающий. Специалисты Минприроды расскажут добровольцам, как правильно фиксировать случаи нарушения законодательства и куда передавать материалы. Уточняется, что по каждому факту будет проведена отдельная проверка.

«Главная цель создания волонтерского экодвижения — привить каждому жителю края чувство нетерпимости к нерациональному и незаконному пользованию природными ресурсами, загрязнению атмосферного воздуха, озер и рек, к образованию свалок. Все это — результат деятельности человека. И если неравнодушные граждане будут не просто сообщать, а предоставлять доказательства нарушений природоохранного законодательства, мы сможем более оперативно реагировать и выявлять виновников. Только совместными усилиями мы сможем навести порядок на территории края», — цитирует Часовитина пресс-служба правительства.

Также министр отметил, что практика работы ведомства и ответственности уже существует. Так, недавно к специалистам обратился житель Канского района, который пожаловался на незаконную добычу гравия. Выехав на место, эксперты подтвердили факт раскопок. В итоге двух жителей Канска оштрафовали за нарушение законодательства, а министерство подало на них в суд с требованием возместить ущерб.

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В Красноярском крае появится экологическое волонтерское движение
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