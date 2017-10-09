Ограничение для троллейбусов на улице Гагарина продлено в Челябинске
Окончание ремонта дороги перенесли на утро 11 октября.
Окончание ремонта дороги перенесли на утро 11 октября.
Закрытие движения троллейбусов по улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска продлено, сообщает руководитель аппарата ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Сергей Слесаренко.
Дорожное покрытие на участке от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского будут укладывать до утра 11 октября. Горожан просят учитывать это и заранее планировать свои маршруты.
Добавим, что троллейбусное движение также приостановлено на участке Копейского шоссе до 10 октября включительно