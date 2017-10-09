В Симферополе объявили «войну» левым поворотам

И начали с проспекта Победы. Власти крымской столицы поддержали предложение ГИБДД УМВД России по Симферополю о запрете левого поворота на проспект Победы сразу с семи улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения на территории муниципального образования под председательством заместителя главы администрации города Сергея Круцюка.

«С инициативой об установке дорожных знаков 3.18.2 “Поворот налево запрещён” при выезде с улицы Кубанской на проспект Победы, а также при выезде с улиц Белая, Отважных, Тенистая, Апрельская, Школьная и Ясная на проспект Победы с целью разгрузить движение по данным улицам и уменьшить количество пробок выступил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю Павел Павлюков», — говорится в сообщении пресс-службы.