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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Гимнасты из Кемеровской области заняли призовые места на первенстве СФО

Соревнования проходили в Ленинске-Кузнецком с 3 по 8 октября.

Кузбасские гимнасты стали победителями и призерами чемпионата Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике.

По сообщению пресс-службы обладминистрации, соревнования проходили среди юношей 11−13 лет и девушек 9−12 лет. Всего в турнире приняли участие более 50 атлетов. Спортсмены приехали из Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

По итогам соревнований среди девушек сборная Кемеровской области заняла первое место. Сред инаших спортсменок отличились Елизавета Галкина (второе место по программе 1 разряда в многоборье среди девушек), Елизавета Карелова (первое место по программе 2 разряда), Анна Морозова (второе место по программе 2 разряда).

На втором месте среди сборных оказалась команда Алтайского края, на третьем — Красноярского края.

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