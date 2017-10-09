Гимнасты из Кемеровской области заняли призовые места на первенстве СФО
Соревнования проходили в
Соревнования проходили в
Кузбасские гимнасты стали победителями и призерами чемпионата Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике.
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По итогам соревнований среди девушек сборная Кемеровской области заняла первое место. Сред инаших спортсменок отличились Елизавета Галкина (второе место по программе 1 разряда в многоборье среди девушек), Елизавета Карелова (первое место по программе 2 разряда), Анна Морозова (второе место по программе 2 разряда).
На втором месте среди сборных оказалась команда Алтайского края, на третьем — Красноярского края.