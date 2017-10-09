Участники «Казанского полумарафона» получили медали с ошибкой

Напомним, забег прошел накануне. В мероприятии приняли участие около 2 тыс человек. Среди них были спортсмены из 7 стран мира и 54 регионов России. В полумарафоне также принял участие министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. Он пробежал дистанцию в 3 км.