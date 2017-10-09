В Самаре открыли движение по второй половине кольца на Луначарского

Рабочие наконец-то закончили укладывать асфальт на второй половине развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Гагарина. И сегодня утром, 9 октября, там открыли движение. Дорожники убрали заграждения и демонтировали знаки «Одностороннее движение», однако светофор на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской пока еще не включили. Сейчас на новой дороге можно заметить лишь нескольких автомобилистов, основной поток машин, в том числе и общественного транспорта, по-прежнему едет в объезд по улице Киевской.