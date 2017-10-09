Партию соленой кеты уничтожат в Хабаровске
Рыбу в строительных мешках собирались отправить в Китай.
Рыбу в строительных мешках собирались отправить в Китай.
В краевой столице специалисты регионального управления Россельхознадзора изъяли 20 килограммов соленой кеты. Рыбу нашли на территории Хабаровского речного порта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Соленая потрошеная кета находилась в прицепе грузового автомобиля, в дальнейшем ее собирались отправить в Китай. Рыба лежала в негерметичных строительных мешках, маркировок на товаре не было.
Согласно документам, продукция принадлежит ООО «Рыбком». За административное правонарушение организация выплатит штраф в 100 тысяч рублей. Изъятую кету уничтожат.