В Железногорске открыли памятник пожарным расчетам

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В Железногорске состоялось торжественное открытие памятника, посвященного сотрудникам Специальной пожарной охраны России. Монумент украсил территорию части № 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Памятник, изготовленный руками сотрудников нашего управления, посвящен тем, кто находился и находится на круглосуточной вахте по защите людей и имущества от коварного огня. Это также дань уважения ветеранам пожарной охраны и всем тем, кто чтит славные традиции огнеборцев России», — сказал на церемонии начальник управления федеральной противопожарной службы № 2 Владимир Дерышев.

Примечательно, что памятник был создан силами самих пожарных — эскиз разработал ветеран Сергей Колганов, а воплотил идею в жизнь сотрудник управления Виталий Подстрелов. Пожарные самостоятельно сделали фундамент, уложили брусчатку и поставили камень на постамент.