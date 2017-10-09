В Железногорске открыли памятник пожарным расчетам
Эскиз памятника был разработан собственными усилиями.
Эскиз памятника был разработан собственными усилиями.
В Железногорске состоялось торжественное открытие памятника, посвященного сотрудникам Специальной пожарной охраны России. Монумент украсил территорию части № 10. Об этом сообщили в
«Памятник, изготовленный руками сотрудников нашего управления, посвящен тем, кто находился и находится на круглосуточной вахте по защите людей и имущества от коварного огня. Это также дань уважения ветеранам пожарной охраны и всем тем, кто чтит славные традиции огнеборцев России», — сказал на церемонии начальник управления федеральной противопожарной службы № 2 Владимир Дерышев.
Примечательно, что памятник был создан силами самих пожарных — эскиз разработал ветеран Сергей Колганов, а воплотил идею в жизнь сотрудник управления Виталий Подстрелов. Пожарные самостоятельно сделали фундамент, уложили брусчатку и поставили камень на постамент.
Владимир Дерышев отметил, что открытие было приурочено к 70-летию со дня образования Специальной пожарной охраны России. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.