Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Железногорске открыли памятник пожарным расчетам

Эскиз памятника был разработан собственными усилиями.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Железногорске состоялось торжественное открытие памятника, посвященного сотрудникам Специальной пожарной охраны России. Монумент украсил территорию части № 10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Памятник, изготовленный руками сотрудников нашего управления, посвящен тем, кто находился и находится на круглосуточной вахте по защите людей и имущества от коварного огня. Это также дань уважения ветеранам пожарной охраны и всем тем, кто чтит славные традиции огнеборцев России», — сказал на церемонии начальник управления федеральной противопожарной службы № 2 Владимир Дерышев.

Примечательно, что памятник был создан силами самих пожарных — эскиз разработал ветеран Сергей Колганов, а воплотил идею в жизнь сотрудник управления Виталий Подстрелов. Пожарные самостоятельно сделали фундамент, уложили брусчатку и поставили камень на постамент.

Владимир Дерышев отметил, что открытие было приурочено к 70-летию со дня образования Специальной пожарной охраны России. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Проект «Симфония Сибири» представит красноярцам несколько премьер
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Из-за краха «ВИМ-Авиа» туры в Турцию могут подорожать на 20%
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь