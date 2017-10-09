«Возможно, это проход куда-то»: недалеко от перевала Дятлова нашли таинственные древние рисунки эпохи неолита

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом Дегтерев сообщил в своем блоге.

«Самое интересное, что этот поразительный памятник эпохи неолита (я думаю, это близко к истине) ранее никем обнаружен не был. Находится он всего в 60 километрах на юго-восток от печально знаменитого перевала Дятлова. Длина артефакта около 10 километров, ширина приблизительно в 5 километров. Все рисунки (а их там десятки) выбиты в грунте, среди тайги. Никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют. Древние художники изобразили нечто такое, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит. Их там несколько десятков. Большую птицу, ну или то, что на нее, возможно, похоже. Две горы, между которыми есть то, что напоминает ворота (!)», — пишет Дегтерев.

Он предположил, что, «возможно, это проход куда-то».

«Впрочем, я ничего не утверждаю. Так как мы никогда не узнаем, что было зафиксировано на этих рисунках. Сделанных руками древнего народа, который давно уже канул в историю. Однако это теперь доказывает, что территория вокруг перевала Дятлова, действительно, была священной для манси, населяющих эти места. И священной она стала задолго до того, как там появился первый житель. Так что кое-что мистическое в этом есть», — заключил тагильский радиолюбитель.