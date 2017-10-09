Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми детям будут компенсировать стоимость генетического исследования

Возмещению из бюджета подлежат затраты на молекулярное кариотипировании на микроматрице.

В Перми Департамент социальной политики принял постановление об оплате генетических анализов для детей, проживающих в Перми, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим». Такие анализы необходимы, чтобы поставить ребёнку верный диагноз. Без его результатов врачи вынуждены назначать лечение на основании симптомов, и это увеличивает риск совершить ошибку.

Теперь городские власти будут оплачивать стоимость проведения одного, наиболее востребованного вида генетического анализа — молекулярного кариотипирования на микроматрице, который стоит 30 тысяч рублей.

Родителям, детям которых нужно будет обращаться в районные отделы социальной политики, и предоставить пакет документов:

— документ, удостоверяющий личность, и копии,

— свидетельство о рождении и копия паспорта для детей старше 14 лет,

— документ, подтверждающий регистрацию в Перми,

— оригинал и копия документа, подписанного врачом-генетиком, подтверждающего необходимость проведения лабораторного исследования,

— документы медицинской организации, подтверждающие факт оплаты стоимости лабораторно-генетического исследования,

— заявление о перечислении денежных средств на лицевой счёт гражданина, открытый в кредитной организации,

— реквизиты лицевого счета в банке,

— ИНН,

— СНИЛС,

— малоимущим — копию и оригинал справки о присвоенном статусе из территориального органа Минсоцразвития,

— решения, заключения, разрешения, выдаваемые органами опекии попечительства,

— копия вступивших в законную силу решений суда об усыновлении или удочерении),

— ходатайство благотворительного фонда, помогающего детям с проблемами здоровья, угрожающими их жизни, с указанием объема благотворительных средств, направленных на проведение лабораторно-генетическое обследования ребенка (при наличии).

Документы нужно предоставить в департамент вместе с заявлением на матпомощь не позднее 6 месяцев с даты проведения лабораторно-генетического обследования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Он же не заразный». В гимназию Липецка не взяли ученика, больного раком
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Из-за краха «ВИМ-Авиа» туры в Турцию могут подорожать на 20%
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь