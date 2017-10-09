В Перми детям будут компенсировать стоимость генетического исследования
Возмещению из бюджета подлежат затраты на молекулярное кариотипировании на микроматрице.
Возмещению из бюджета подлежат затраты на молекулярное кариотипировании на микроматрице.
В Перми Департамент социальной политики принял постановление об оплате генетических анализов для детей, проживающих в Перми, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим». Такие анализы необходимы, чтобы поставить ребёнку верный диагноз. Без его результатов врачи вынуждены назначать лечение на основании симптомов, и это увеличивает риск совершить ошибку.
Теперь городские власти будут оплачивать стоимость проведения одного, наиболее востребованного вида генетического анализа — молекулярного кариотипирования на микроматрице, который стоит 30 тысяч рублей.
Родителям, детям которых нужно будет обращаться в районные отделы социальной политики, и предоставить пакет документов:
— документ, удостоверяющий личность, и копии,
— свидетельство о рождении и копия паспорта для детей старше 14 лет,
— документ, подтверждающий регистрацию в Перми,
— оригинал и копия документа, подписанного
— документы медицинской организации, подтверждающие факт оплаты стоимости
— заявление о перечислении денежных средств на лицевой счёт гражданина, открытый в кредитной организации,
— реквизиты лицевого счета в банке,
— ИНН,
— СНИЛС,
— малоимущим — копию и оригинал справки о присвоенном статусе из территориального органа Минсоцразвития,
— решения, заключения, разрешения, выдаваемые органами опекии попечительства,
— копия вступивших в законную силу решений суда об усыновлении или удочерении),
— ходатайство благотворительного фонда, помогающего детям с проблемами здоровья, угрожающими их жизни, с указанием объема благотворительных средств, направленных на проведение
Документы нужно предоставить в департамент вместе с заявлением на матпомощь не позднее 6 месяцев с даты проведения