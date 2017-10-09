В Перми детям будут компенсировать стоимость генетического исследования

В Перми Департамент социальной политики принял постановление об оплате генетических анализов для детей, проживающих в Перми, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим». Такие анализы необходимы, чтобы поставить ребёнку верный диагноз. Без его результатов врачи вынуждены назначать лечение на основании симптомов, и это увеличивает риск совершить ошибку.

Теперь городские власти будут оплачивать стоимость проведения одного, наиболее востребованного вида генетического анализа — молекулярного кариотипирования на микроматрице, который стоит 30 тысяч рублей.

Родителям, детям которых нужно будет обращаться в районные отделы социальной политики, и предоставить пакет документов:

— документ, удостоверяющий личность, и копии,

— свидетельство о рождении и копия паспорта для детей старше 14 лет,

— документ, подтверждающий регистрацию в Перми,

— оригинал и копия документа, подписанного врачом-генетиком, подтверждающего необходимость проведения лабораторного исследования,

— документы медицинской организации, подтверждающие факт оплаты стоимости лабораторно-генетического исследования,

— заявление о перечислении денежных средств на лицевой счёт гражданина, открытый в кредитной организации,

— реквизиты лицевого счета в банке,

— ИНН,

— СНИЛС,

— малоимущим — копию и оригинал справки о присвоенном статусе из территориального органа Минсоцразвития,

— решения, заключения, разрешения, выдаваемые органами опекии попечительства,

— копия вступивших в законную силу решений суда об усыновлении или удочерении),

— ходатайство благотворительного фонда, помогающего детям с проблемами здоровья, угрожающими их жизни, с указанием объема благотворительных средств, направленных на проведение лабораторно-генетическое обследования ребенка (при наличии).