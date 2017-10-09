Прокуратура внесла представления мэру Вихоревки Приангарья из-за отсутствия запаса угля
Надзорный орган требует устранить выявленные нарушения.
Надзорный орган требует устранить выявленные нарушения.
Прокуратура Братского района внесла представления главе Вихоревки и руководителю ресурсоснабжающей организации «Энергосфера-Иркутск»
По представлению прокурора «Энергосфера-Иркутск» 20 сентября 2017 года с АО «СУЭК-Красноярск» заключен договор на поставку около 50 тысяч тонн угля, а также организована поставка угля автотранспортом. Тем не менее, в связи с тем, что предприятие не обеспечило завоз угля в установленном нормативами объеме прокуратура направила иск об обязании «Энергосферы-Иркутск» обеспечить нормативный запас угля на котельных. Иск находится на рассмотрении.
Прокуратура установила, что одна из причин не обеспечения «Энергосферой-Иркутск» нормативного запаса топлива явилась задолженность группы управляющих компаний «Наш Дом» за потребленные коммунальные ресурсы.
Прокуратурой района в адрес руководителя управляющих компаний «Наш Дом» внесены представления об устранении нарушений закона. В настоящее время следственным отделом по Братскому району проводится проверка на предмет наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.
Также прокурором района в адрес руководителя «Энергосфера-Иркутск» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием активизировать
«Кроме того, прокуратурой района выявлены нарушения закона в деятельности администрации Вихоревки, которая ненадлежащим образом осуществляла контроль за деятельностью ресурсоснабжающей организации “Энергосфера-Иркутск” по обеспечению запаса угля на котельных», — отметили в
В прокуратуре района проведено совещание рабочей группы координационного совещания руководителей правоохранительных органов Братского района по вопросам прохождения отопительного сезона 2017−2018 годов в Вихоревке. Во избежание срыва отопительного сезона, принято решение о переходе на прямые договоры населения Вихоревки с ресурсоснабжающей организацией «Энергосферой-Иркутск».
В результате принятых мер на котельных Вихоревка обеспечен запас угля на семь суток, в ближайшее время в город прибудут еще семь вагонов угля.