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09:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура внесла представления мэру Вихоревки Приангарья из-за отсутствия запаса угля

Надзорный орган требует устранить выявленные нарушения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Братского района внесла представления главе Вихоревки и руководителю ресурсоснабжающей организации «Энергосфера-Иркутск» из-за отсутствия запаса угля на муниципальных котельных. Надзорный орган требует принять меры по обеспечению нормативного запаса топлива на теплоисточниках. В Усть-Кутский городской суд направлен иск к «Энергосфере-Иркутск» с требованием устранить данные нарушения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По представлению прокурора «Энергосфера-Иркутск» 20 сентября 2017 года с АО «СУЭК-Красноярск» заключен договор на поставку около 50 тысяч тонн угля, а также организована поставка угля автотранспортом. Тем не менее, в связи с тем, что предприятие не обеспечило завоз угля в установленном нормативами объеме прокуратура направила иск об обязании «Энергосферы-Иркутск» обеспечить нормативный запас угля на котельных. Иск находится на рассмотрении.

Прокуратура установила, что одна из причин не обеспечения «Энергосферой-Иркутск» нормативного запаса топлива явилась задолженность группы управляющих компаний «Наш Дом» за потребленные коммунальные ресурсы.

Прокуратурой района в адрес руководителя управляющих компаний «Наш Дом» внесены представления об устранении нарушений закона. В настоящее время следственным отделом по Братскому району проводится проверка на предмет наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.

Также прокурором района в адрес руководителя «Энергосфера-Иркутск» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием активизировать претензионно-исковую работу в отношении организаций должников и населения за предоставленные коммунальные ресурсы.

«Кроме того, прокуратурой района выявлены нарушения закона в деятельности администрации Вихоревки, которая ненадлежащим образом осуществляла контроль за деятельностью ресурсоснабжающей организации “Энергосфера-Иркутск” по обеспечению запаса угля на котельных», — отметили в пресс-службе.

Прокурором района в адрес главы администрации Вихоревки внесено представление об устранении нарушений закона, принятии незамедлительных мер по решению вопроса местного значения — надлежащей организации теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям в городе.

В прокуратуре района проведено совещание рабочей группы координационного совещания руководителей правоохранительных органов Братского района по вопросам прохождения отопительного сезона 2017−2018 годов в Вихоревке. Во избежание срыва отопительного сезона, принято решение о переходе на прямые договоры населения Вихоревки с ресурсоснабжающей организацией «Энергосферой-Иркутск».

В результате принятых мер на котельных Вихоревка обеспечен запас угля на семь суток, в ближайшее время в город прибудут еще семь вагонов угля.

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