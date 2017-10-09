Приставы арестовали семь автомобилей службы такси

Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, супружеская пара решила заняться предпринимательской деятельностью, организовав службу такси. Для реализации своего бизнес-плана пермяки оформили кредит в одном из банков, обеспечив его залогом — автомобилями DAEWOO NEXIA.



Однако исполнять обязательства по выплате кредитов супруги не смогли, в результате чего скопилась задолженность более 1,3 млн рублей. Тогда банк обратился в суд с целью добиться принудительного взыскания долга. В итоге в отдел судебных приставов по Кировскому району Перми поступило два исполнительных производства об обращении взыскания на заложенное имущество — семь автомобилей DAEWOO NEXIA, которые стали гарантом выплаты кредита.



Все автомобили были обнаружены на одной из стоянок в Кировском районе, там же их подвергли аресту и передали на ответственное хранение представителю банка. В настоящее время готовится пакет документов для принудительной реализации автомобилей.