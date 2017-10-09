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09:50 (мск), источник: Новости Перми

Приставы арестовали семь автомобилей службы такси

DAEWOO NEXIA стали залогом по кредиту, который супруги оформили в одном из банков для организации службы такси. Когда долг составил более 1,3 млн рублей, кредитная обратилась в суд за его принудительным взысканием.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, супружеская пара решила заняться предпринимательской деятельностью, организовав службу такси. Для реализации своего бизнес-плана пермяки оформили кредит в одном из банков, обеспечив его залогом — автомобилями DAEWOO NEXIA.

Однако исполнять обязательства по выплате кредитов супруги не смогли, в результате чего скопилась задолженность более 1,3 млн рублей. Тогда банк обратился в суд с целью добиться принудительного взыскания долга. В итоге в отдел судебных приставов по Кировскому району Перми поступило два исполнительных производства об обращении взыскания на заложенное имущество — семь автомобилей DAEWOO NEXIA, которые стали гарантом выплаты кредита.

Все автомобили были обнаружены на одной из стоянок в Кировском районе, там же их подвергли аресту и передали на ответственное хранение представителю банка. В настоящее время готовится пакет документов для принудительной реализации автомобилей.

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