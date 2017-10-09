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09:33 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В республике появятся государственные няни

Тестовый запуск проекта, помимо Башкортостана, охватит еще 3 региона страны.

По словам представителей аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте, сиделки будут бесплатно присматривать за детьми в возрасте до трех лет.

В услугах таких специалистов в России нуждается около 320 тысяч детей, а более 5 млн матерей воспитывают малышей в одиночку. Отметим, что в Уфе уже есть возможность получения бесплатной услуги присмотра за детьми. Этим занимаются организации социального обслуживания населения.

Правда, есть условие — комиссия должна признать семью нуждающейся в помощи.

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