В республике появятся государственные няни
Тестовый запуск проекта, помимо Башкортостана, охватит еще 3 региона страны.
Тестовый запуск проекта, помимо Башкортостана, охватит еще 3 региона страны.
По словам представителей аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте, сиделки будут бесплатно присматривать за детьми в возрасте до трех лет.
В услугах таких специалистов в России нуждается около 320 тысяч детей, а более 5 млн матерей воспитывают малышей в одиночку. Отметим, что в Уфе уже есть возможность получения бесплатной услуги присмотра за детьми. Этим занимаются организации социального обслуживания населения.
Правда, есть условие — комиссия должна признать семью нуждающейся в помощи.