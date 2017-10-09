Очередь грузовиков на границе незначительно увеличилась
По состоянию на утро 9 октября на границе с Литвой стоят более тысячи фур.
По состоянию на утро 9 октября на границе с Литвой стоят более тысячи фур.
МИНСК, 9 окт — Sputnik. Очередь грузовых автомобилей на границе Беларуси и Литвы увеличилась до 1024 фур, такие данные размещены на сайте Госпогранкомитета.
Сложности в пунктах пропуска возникли в прошедшие выходные
В пункте пропуска «Котловка» находятся 160 грузовиков, в «Бенякони» — 227, в «Привалке» — 197 фур. Самая длинная очередь в «Каменном Логе» — 440 грузовых автомобилей. Пассажиры общественного транспорта также отметили, что время прохождения контроля на литовской территории значительно возросло:
На границе с Латвией выезда ожидают 360 фур, на
Всего выезда на границах со странами Евросоюза ждут более полутора тысяч грузовиков.
Несмотря на сложную обстановку в пунктах пропуска со стороны Литвы, Латвии и Польши, в белорусских пунктах пропуска очереди не образовываются. Работа продолжается в штатном режиме.