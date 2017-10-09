Очередь грузовиков на границе незначительно увеличилась

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Очередь грузовых автомобилей на границе Беларуси и Литвы увеличилась до 1024 фур, такие данные размещены на сайте Госпогранкомитета.

Сложности в пунктах пропуска возникли в прошедшие выходные из-за переустановки литовской таможней программного обеспечения. Ранее сообщалось, что наладка программных продуктов продлится минимум до 13 часов 8 октября.

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В пункте пропуска «Котловка» находятся 160 грузовиков, в «Бенякони» — 227, в «Привалке» — 197 фур. Самая длинная очередь в «Каменном Логе» — 440 грузовых автомобилей. Пассажиры общественного транспорта также отметили, что время прохождения контроля на литовской территории значительно возросло: из-за необходимости вручную обрабатывать данные литовские пограничники тратят порядка 15 минут на человека.

На границе с Латвией выезда ожидают 360 фур, на белорусско-польской границе — 122.

Всего выезда на границах со странами Евросоюза ждут более полутора тысяч грузовиков.