Минобороны РФ выплатит 4 млн рублей матери погибшего под Воронежем солдата

Источник: РИА "Новости"

Потерпевшая Людмила Суровцева взыскала с ведомства 4 млн рублей морального ущерба, сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу суда. Её сын Никита Белов вместе с другим солдатом, Дмитрием Некрасовым, погиб по вине командира части. Василия Сюракшина осудили на 5 лет колонии за превышение должностных полномочий.

После приговора матери солдат обратились в суд с гражданскими исками о моральной компенсации. До этого 4 млн рублей с Минобороны взыскала Алевтина Некрасова. Оба решения суда о компенсации ведомство обжаловало, предложив женщинам взыскать деньги с Василия Сюракшина, но безуспешно. После апелляции они вступили в законную силу. Взыскать средства потерпевшим помогли юристы фонда «Право матери».

Солдаты-срочники Никита Белов и Дмитрий Некрасов погибли при утилизации боеприпасов 26 июля 2012 года, еще 11 военнослужащих получили ранения. К тому времени Никита отслужил восемь месяцев, а Дмитрий пробыл в части меньше суток.

Как установил суд, командир 916-го батальона Воронежского гарнизона Василий Сюракшин отдал устное распоряжение 20 военнослужащим собирать не разорвавшиеся после утилизации боеприпасы на территории полигона «Погоново» и примыкающей к нему дороге. Работами руководили двое молодых офицеров, которые только за две недели до того прибыли в часть. Ни у кого из солдат или офицеров не было ни специальных знаний, ни средств защиты для проведения таких работ. Саперы батальона на полигоне отсутствовали.