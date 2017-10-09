Минобороны РФ выплатит 4 млн рублей матери погибшего под Воронежем солдата

Потерпевшая Людмила Суровцева взыскала с ведомства 4 млн рублей морального ущерба, сообщает Interfax со ссылкой на
После приговора матери солдат обратились в суд с гражданскими исками о моральной компенсации. До этого 4 млн рублей с Минобороны взыскала Алевтина Некрасова. Оба решения суда о компенсации ведомство обжаловало, предложив женщинам взыскать деньги с Василия Сюракшина, но безуспешно. После апелляции они вступили в законную силу. Взыскать средства потерпевшим помогли юристы фонда «Право матери».
Как установил суд, командир 916-го батальона Воронежского гарнизона Василий Сюракшин отдал устное распоряжение 20 военнослужащим собирать не разорвавшиеся после утилизации боеприпасы на территории полигона «Погоново» и примыкающей к нему дороге. Работами руководили двое молодых офицеров, которые только за две недели до того прибыли в часть. Ни у кого из солдат или офицеров не было ни специальных знаний, ни средств защиты для проведения таких работ. Саперы батальона на полигоне отсутствовали.
Военные собрали на территории полигона и дороге неразорвавшиеся боеприпасы и осколки от них, погрузили в «КаМАЗ» и привезли к площадке подрыва № 3. Никита Белов, Дмитрий Некрасов и еще один