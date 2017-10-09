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09:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Минобороны РФ выплатит 4 млн рублей матери погибшего под Воронежем солдата

Санкт-Петербургский городской суд обязал Минобороны РФ выплатить моральную компенсацию матери военного, который погиб на воронежском полигоне «Погоново» в 2012 году.

Источник: РИА "Новости"

Потерпевшая Людмила Суровцева взыскала с ведомства 4 млн рублей морального ущерба, сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу суда. Её сын Никита Белов вместе с другим солдатом, Дмитрием Некрасовым, погиб по вине командира части. Василия Сюракшина осудили на 5 лет колонии за превышение должностных полномочий.

После приговора матери солдат обратились в суд с гражданскими исками о моральной компенсации. До этого 4 млн рублей с Минобороны взыскала Алевтина Некрасова. Оба решения суда о компенсации ведомство обжаловало, предложив женщинам взыскать деньги с Василия Сюракшина, но безуспешно. После апелляции они вступили в законную силу. Взыскать средства потерпевшим помогли юристы фонда «Право матери».

Солдаты-срочники Никита Белов и Дмитрий Некрасов погибли при утилизации боеприпасов 26 июля 2012 года, еще 11 военнослужащих получили ранения. К тому времени Никита отслужил восемь месяцев, а Дмитрий пробыл в части меньше суток.

Как установил суд, командир 916-го батальона Воронежского гарнизона Василий Сюракшин отдал устное распоряжение 20 военнослужащим собирать не разорвавшиеся после утилизации боеприпасы на территории полигона «Погоново» и примыкающей к нему дороге. Работами руководили двое молодых офицеров, которые только за две недели до того прибыли в часть. Ни у кого из солдат или офицеров не было ни специальных знаний, ни средств защиты для проведения таких работ. Саперы батальона на полигоне отсутствовали.

Военные собрали на территории полигона и дороге неразорвавшиеся боеприпасы и осколки от них, погрузили в «КаМАЗ» и привезли к площадке подрыва № 3. Никита Белов, Дмитрий Некрасов и еще один солдат-срочник стали разгружать «КаМАЗ». Один из солдат находился в кузове грузовика и подавал боеприпасы сослуживцам. В руках у Белова разорвалась противотанковая граната для гранатомета РПГ-9. Парень скончался на месте, Дмитрий Некрасов умер при доставке в больницу. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти обоих рядовых стали взрывные травмы головы, у Белова также оторвало ногу и повредило руку. Еще 11 военнослужащих были доставлены в военный госпиталь с сотрясениями мозга и травмами различных частей тела.

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