Слухи о самой холодной зиме в Узбекистане за последние сто лет не подтверждены

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет сообщает, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о самой холодной зиме за последние сто лет.

По словам синоптиков, на данном этапе рано делать прогнозы и технические службы могут предоставить подобную информацию только в ноябре.

«Ежегодно в СМИ появляется информация о самой холодной зиме или жарком лете, однако она не имеет под собой никакой научной базы», — отметили синоптики корреспонденту АН Podrobno.uz.