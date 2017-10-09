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09:37 (мск), источник: Podrobno.uz

Слухи о самой холодной зиме в Узбекистане за последние сто лет не подтверждены

Узгидромет сообщает, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о самой холодной зиме за последние сто лет.

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Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет сообщает, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о самой холодной зиме за последние сто лет.

По словам синоптиков, на данном этапе рано делать прогнозы и технические службы могут предоставить подобную информацию только в ноябре.

«Ежегодно в СМИ появляется информация о самой холодной зиме или жарком лете, однако она не имеет под собой никакой научной базы», — отметили синоптики корреспонденту АН Podrobno.uz.

Прогноз погоды на ближайшие дни стабильный +25…+27 днем, +8…+10 ночью.

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