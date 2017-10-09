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15:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Победители Семейных игр в Калининграде получили автомобиль

В воскресенье, 8 октября, в многофункциональном спорткомплексе «Созвездие» 29 семей-победителей первого этапа интеллектуально-спортивных соревнований участвовали в финале. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организаторы решили не менять правила, поэтому в финале семьи соревновались в пяти игровых зонах: «Эрудированный баскетбол», «Умный футбол», «Пресс просвещения», «Челночный алфавит» и «Математический крокодил».

Три команды, показавшие лучший результат по итогам пяти испытаний участвовали в конкурсе «Семейный паззл». Ими стали семья Колосовых (школа № 9), семья Макаровых (школа № 11) и семья Горбачевых (школа № 31). Быстрее всех выполнила спортивные испытания и собрала из паззлов герб Калининградской области команда участников из школы № 11.

Главный приз — автомобиль Kia Rio завоевала семья Макаровых, в которой мама работает бухгалтером, а папа IT-специалистом. Родители воспитывают двух дочерей-учениц школы № 11. Участвовать в соревнованиях команде предложила классный руководитель.

По словам врио вице-премьера-министр спорта Натальи Ищенко, мероприятия в этом формате будут проводиться в регионе постоянно. «Наша задача — популяризовать семейный отдых, показать всем, что можно активно проводить выходные, уделив внимание здоровому образу жизни и просвещению, а не играм в гаджетах или просмотру телевизора. Главное, что получат все — это заряд энергии и яркие эмоции», — отметила Наталья Ищенко.

Калининградская область стала пилотным регионом, в котором прошли спортивно-интеллектуальные состязания. Проект «Большие семейные игры» был разработан в рамках международного молодёжного форума «Балтийский Артек» ещё в 2016 году. В первом этапе, который состоялся 10 сентября, приняли участие более 300 семей. «Большие спортивные игры» прошли на стадионах 14 школ Калининграда.

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