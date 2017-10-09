Победители Семейных игр в Калининграде получили автомобиль

Организаторы решили не менять правила, поэтому в финале семьи соревновались в пяти игровых зонах: «Эрудированный баскетбол», «Умный футбол», «Пресс просвещения», «Челночный алфавит» и «Математический крокодил».

Три команды, показавшие лучший результат по итогам пяти испытаний участвовали в конкурсе «Семейный паззл». Ими стали семья Колосовых (школа № 9), семья Макаровых (школа № 11) и семья Горбачевых (школа № 31). Быстрее всех выполнила спортивные испытания и собрала из паззлов герб Калининградской области команда участников из школы № 11.

Главный приз — автомобиль Kia Rio завоевала семья Макаровых, в которой мама работает бухгалтером, а папа IT-специалистом. Родители воспитывают двух дочерей-учениц школы № 11. Участвовать в соревнованиях команде предложила классный руководитель.

По словам врио вице-премьера-министр спорта Натальи Ищенко, мероприятия в этом формате будут проводиться в регионе постоянно. «Наша задача — популяризовать семейный отдых, показать всем, что можно активно проводить выходные, уделив внимание здоровому образу жизни и просвещению, а не играм в гаджетах или просмотру телевизора. Главное, что получат все — это заряд энергии и яркие эмоции», — отметила Наталья Ищенко.