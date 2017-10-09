Победители Семейных игр в Калининграде получили автомобиль
В воскресенье, 8 октября, в многофункциональном спорткомплексе «Созвездие» 29
В воскресенье, 8 октября, в многофункциональном спорткомплексе «Созвездие» 29
Организаторы решили не менять правила, поэтому в финале семьи соревновались в пяти игровых зонах: «Эрудированный баскетбол», «Умный футбол», «Пресс просвещения», «Челночный алфавит» и «Математический крокодил».
Три команды, показавшие лучший результат по итогам пяти испытаний участвовали в конкурсе «Семейный паззл». Ими стали семья Колосовых (школа № 9), семья Макаровых (школа № 11) и семья Горбачевых (школа № 31). Быстрее всех выполнила спортивные испытания и собрала из паззлов герб Калининградской области команда участников из школы № 11.
Главный приз — автомобиль Kia Rio завоевала семья Макаровых, в которой мама работает бухгалтером, а папа
По словам врио
Калининградская область стала пилотным регионом, в котором прошли