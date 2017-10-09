В Киселевске 5-летний мальчик выпал с 3 этажа
Ребенок находился дома один с младшей сестрой.
Ребенок находился дома один с младшей сестрой.
В Киселевске 5-летнего мальчика госпитализировали после падения из окна на третьем этаже.
По сообщению
В настоящее время установлено, что ребенок воспитывается в неполной семье. В момент падения его матери не было дома уже несколько дней. Женщина наркозависима, ранее была судима. Младшую сестру мальчика поместили в социальное учреждение. В отношении матери детей решается вопрос о лишении родительских прав. По факту падения ребенка проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято решение.