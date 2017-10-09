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09:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Киселевске 5-летний мальчик выпал с 3 этажа

Ребенок находился дома один с младшей сестрой.

В Киселевске 5-летнего мальчика госпитализировали после падения из окна на третьем этаже.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 8 октября. Ребенок и его младшая сестра находились дома одни без взрослых. Мальчик играл на подоконнике, бросал вниз разные предметы. В какой-то момент он не удержался и выпал. Ребенка увидели прохожие, они вызвали «скорую помощь» и полицию. Мальчика увезли в больницу с ушибами внутренних органов.

В настоящее время установлено, что ребенок воспитывается в неполной семье. В момент падения его матери не было дома уже несколько дней. Женщина наркозависима, ранее была судима. Младшую сестру мальчика поместили в социальное учреждение. В отношении матери детей решается вопрос о лишении родительских прав. По факту падения ребенка проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято решение.

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