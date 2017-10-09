В Киселевске 5-летний мальчик выпал с 3 этажа

В Киселевске 5-летнего мальчика госпитализировали после падения из окна на третьем этаже.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 8 октября. Ребенок и его младшая сестра находились дома одни без взрослых. Мальчик играл на подоконнике, бросал вниз разные предметы. В какой-то момент он не удержался и выпал. Ребенка увидели прохожие, они вызвали «скорую помощь» и полицию. Мальчика увезли в больницу с ушибами внутренних органов.