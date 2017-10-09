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11:20 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы смогут самостоятельно проверить качество питьевой воды

В Волгоградской области запускается мониторинг качества питьевой воды. Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Лукьяненко.

Источник: РИАЦ

В рамках данного проекта уже проводились мониторинги платы за жилищно-коммунальные услуги, мониторинг по газу и вентиляционным шахтам. Однако, как заявил Николай Лукьяненко, в этот раз участники проекта не ограничатся простым опросом граждан. Будут произведены полноценные замеры питьевой воды на жёсткость, содержание хлора, солей и так далее.

По итогам мониторинга федеральный центр заслушает 10 регионов, в том числе и Волгоградскую область о результатах и о принятых мерах. В самое ближайшее время будет сформирован «чёрный чемоданчик» с измерительными приборами, которые необходимы для определения качества воды. Приборы будут самые простые, такие, чтобы показать жителям Волгограда как они самостоятельно могут проверить качество воды в домашних условиях.

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