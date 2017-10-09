Волгоградцы смогут самостоятельно проверить качество питьевой воды
В Волгоградской области запускается мониторинг качества питьевой воды. Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Лукьяненко.
В Волгоградской области запускается мониторинг качества питьевой воды. Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Лукьяненко.
В рамках данного проекта уже проводились мониторинги платы за
По итогам мониторинга федеральный центр заслушает 10 регионов, в том числе и Волгоградскую область о результатах и о принятых мерах. В самое ближайшее время будет сформирован «чёрный чемоданчик» с измерительными приборами, которые необходимы для определения качества воды. Приборы будут самые простые, такие, чтобы показать жителям Волгограда как они самостоятельно могут проверить качество воды в домашних условиях.