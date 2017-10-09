Рособрнадзор запретил прием в Самарскую гуманитарную академию
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проведенных проверок приостановила деятельность некоторых образовательных организаций.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проведенных проверок приостановила деятельность некоторых образовательных организаций.
В частности сообщается, что за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия».
Напомним, что ранее образовательное учреждение было лишено государственной аккредитации по двум специальностям.