Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Летевший из Дубая самолет экстренно приземлился в Челябинске
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Учителя при власти
11:23 (мск), источник: N + 1

Нитрификация озера привела к зомби-эпидемии среди креветок

Повышение доступности питательных веществ в экосистеме приводит к процветанию паразитов, — такой вывод сделали американские экологи, изучающие систему соленых заболоченных озер в штате Массачусетс.

Источник: Johnson, D. S., and R. Heard./Ecosphere 2017/CC0

Ученые искусственно увеличивали приток азота в одно из озер в течение 11 лет и показали, что вместе с общим увеличением биомассы в озере, уровень заражения паразитическими плоскими червями в местной популяции рачков вырос в 13 раз. Исследование опубликовано в журнале Ecosphere.

Размножение биомассы в обогащенных экосистемах описывается в экологии теорией «снизу вверх» (bottom-up). К примеру, в озере приток биогенных элементов — фосфора и азота — приводит к размножению микроскопических водорослей. Увеличение массы фитопланктона приводит к размножению рачков, которые являются пищей для рыбы. Таким образом, эвтрофикация водоемов, то есть обогащение необходимыми для живых организмов элементами, приводит к увеличению численности участников на всех уровнях пищевой цепочки.

Взаимодействия внутри экосистемы не ограничиваются моделью «хищник-жертва», также они включают в себя паразитизм. Авторы работы решили выяснить, как приток биогенных элементов в озеро отразится на численности паразитов на примере плоских червей Levinseniella byrdi, которые «зомбируют» своих хозяев — рачков Orchestia grillus.

Рачки Orchestia являются промежуточными хозяевами в сложном цикле размножения паразита. Для того чтобы попасть в своего основного хозяина — птицу — червям необходимо, чтобы зараженную креветку съели. Инфицированные креветки вместо того, чтобы прятаться в растительности, предпочитают проводить время на открытых участках. Кроме того, панцирь зараженных рачков из зеленого становится ярко-оранжевым. Изменения в поведении и яркая окраска креветок удобны не только птицам, но и исследователям, так как зараженных рачков легко считать.

Зараженные L. byrdi рачки меняют свой цвет с защитного на ярко-оранжевый и предпочитают открытую местность, где птицы могут легко их найти и съесть | Источник: Johnson, D. S., and R. Heard./Ecosphere 2017/CC0

Полигоном для изучения паразитов послужила система заболоченных соленых озер площадью 60 тысяч квадратных метров, куда в течение 11 лет исследователи добавляли азот в форме нитрата для изучения последствий эвтрофикации водоема (основные результаты этой работы были опубликованы в других статьях, в том числе в журнале Nature).

За годы исследования численность креветок в опытном озере возросла по сравнению с контрольным. Однако численность зараженных L. byrdi рачков возросла непропорционально общему увеличению биомассы — если в контрольном водоеме количество инфицированных особей составляло 2.4 процента, в обогащенном водоеме было поражено 30 процентов рачков этого вида. Таким образом, эвтрофикация озера ускорила процесс распространения паразита. На основании этих данных авторы сделали вывод, что ограниченные ресурсы являются лимитирующим фактором также для паразитов, а не только для их хозяев.

Рост представленности L. byrdi в популяции рачков Orchestia grillus со временем в процессе эвтрофикации озера | Источник: Johnson, D. S., and R. Heard./Ecosphere 2017/CC0

Несмотря на то, что плоские черви вида L. byrdi не заражают людей, результаты исследования напрямую касаются паразитов человека. К примеру, эвтрофикация тропических водоемов в результате вымывания удобрений с плантаций сахарного тростника приводит к росту численности комаров, которые переносят такие социально значимые заболевания как малярия и вирус Зика. По всей видимости, с увеличением численности переносчиков их паразитическая нагрузка может увеличиваться по тому же закону, что и распространенность плоских червей в популяции креветок. Снижение уровня загрязнения водоемов человеком приведет и к снижению количества паразитов.

Ранее мы писали, как плоские черви заставили рыб плавать ближе к поверхности воды, чтобы хищным птицам — конечным хозяевам паразита — было проще их поймать. «Зомбированием» своих жертв занимаются не только паразитические черви, но даже грибы — мы рассказывали, как паразитический грибок делает самок жуков более привлекательными для самцов и стимулирует тех к спариванию.

Дарья Спасская

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Биологи объяснили разноцветность волнистых попугайчиков
Складываемое в полете крыло испытают на истребителе
Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
Названа дата прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии РФ за границей
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь