Пять новосибирских ученых получат по 500 тысяч от правительства России
Правительство России отметило заслуги молодых новосибирских учёных.
Правительство России отметило заслуги молодых новосибирских учёных.
За разработку и внедрение оптических систем для нужд энергетики — исследователи из института Теплофизики Сибирского Отделения -Сергей Двойнишников, Владимир Дулин, Михаил Токарев, Иван Кабардин и Дмитрий Куликов получат премии в размере пятисот тысяч рублей.
Всего в числе лауреатов премии правительства — 26 молодых учёных, отмеченных за исследования в области энергетики, агропромышленного комплекса, медицины и космоса.