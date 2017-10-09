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10:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пять новосибирских ученых получат по 500 тысяч от правительства России

Правительство России отметило заслуги молодых новосибирских учёных.

Источник: Вести - Новосибирск

За разработку и внедрение оптических систем для нужд энергетики — исследователи из института Теплофизики Сибирского Отделения -Сергей Двойнишников, Владимир Дулин, Михаил Токарев, Иван Кабардин и Дмитрий Куликов получат премии в размере пятисот тысяч рублей.

Всего в числе лауреатов премии правительства — 26 молодых учёных, отмеченных за исследования в области энергетики, агропромышленного комплекса, медицины и космоса.

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