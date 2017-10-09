В Сочи установлен новый мировой рекорд массового прыжка
В Сочи установлен новый мировой рекорд в массовом
В Сочи установлен новый мировой рекорд в массовом
Прыжок состоялся в рамках фестиваля бейсджампинга Skypark BASE days-2017, который прошел на курорте
«Такой прыжок на профессиональном сленге называют “многовей”. Впервые в истории в прыжке приняли участие 25 человек. Все они использовали для старта “Скайбридж” — один из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире», — сообщили в
Фестиваль для бейсеров проходил в Скайпарке в третий раз. На этот раз в Сочи собрались около 50 участников из России, Беларуси, Армении и Великобритании.
Фестиваль Skypark BASE days 2017 посетили более 2 тыс. гостей, которым были представлены 12 прыжковых сессий с середины моста «Скайбридж» — всего около 600 прыжков.
Как сообщали Юга.ру, 8 мая 2017 года в Сочи ветеран Великой Отечественной войны установила рекорд на 170-метровых качелях. В честь Дня Победы 85-летняя Римма Колотова совершила полет над пропастью вместе с председателем Клуба офицеров госбезопасности Александром Сьяновым.