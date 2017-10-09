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10:43 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи установлен новый мировой рекорд массового прыжка

В Сочи установлен новый мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста.

Прыжок состоялся в рамках фестиваля бейсджампинга Skypark BASE days-2017, который прошел на курорте 6—8 октября.

«Такой прыжок на профессиональном сленге называют “многовей”. Впервые в истории в прыжке приняли участие 25 человек. Все они использовали для старта “Скайбридж” — один из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире», — сообщили в пресс-службе «Скайпарка».

Фестиваль для бейсеров проходил в Скайпарке в третий раз. На этот раз в Сочи собрались около 50 участников из России, Беларуси, Армении и Великобритании.

Фестиваль Skypark BASE days 2017 посетили более 2 тыс. гостей, которым были представлены 12 прыжковых сессий с середины моста «Скайбридж» — всего около 600 прыжков.

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Как сообщали Юга.ру, 8 мая 2017 года в Сочи ветеран Великой Отечественной войны установила рекорд на 170-метровых качелях. В честь Дня Победы 85-летняя Римма Колотова совершила полет над пропастью вместе с председателем Клуба офицеров госбезопасности Александром Сьяновым.

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