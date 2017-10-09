Волгоградцев приглашают на фестиваль корейской культуры.

Масштабный XIV Фестиваль корейской культуры пройдет в этом году в Центральном концертном зале Волгограда 14 октября. Гостей праздника ждет концертная программа, конкурсы, лотереи и многое другое.

Организатором традиционного фестиваля выступает Волгоградский корейский центр «Миринэ». Они подготовили насыщенную программу, которая начнется с 11.00. Посетители фестиваля смогут приобрести на ярмарке сувениры, канцтовары и косметику, а также попробовать традиционную корейскую кухню, включая кимчи. Также участники посмотрят сладкое шоу и K-pop конкурс. А в 13.00 начнется гала-концерт.