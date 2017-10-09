В Верхнемамонском районе установили памятник основателю земской школы

Памятник одному из первых земских учителей Федору Илларионову торжественно открыли в сквере Победы в Верхнем Мамоне в четверг, 5 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава сельского поселения Виталий Сайгаков в пятницу, 6 октября.

Право открыть памятник предоставили главе администрации района Николаю Быкову и представителю областного правительства Диане Гончаровой. Школьники возложили цветы.

— Памятник установили в рамках реализации приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды. Средства выделили из федерального и местного бюджетов. Проект позволил достойным образом увековечить память тех, кто отдал жизнь и труд во благо края, — рассказал Виталий Сайгаков.

На реконструкцию сквера Победы и установку памятника потратили более 5 млн рублей.

Справка РИА «Воронеж»