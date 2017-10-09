В Верхнемамонском районе установили памятник основателю земской школы
Сельчане почтили память учителя Федора Илларионова.
Сельчане почтили память учителя Федора Илларионова.
Памятник одному из первых земских учителей Федору Илларионову торжественно открыли в сквере Победы в Верхнем Мамоне в четверг, 5 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава сельского поселения Виталий Сайгаков в пятницу, 6 октября.
Право открыть памятник предоставили главе администрации района Николаю Быкову и представителю областного правительства Диане Гончаровой. Школьники возложили цветы.
— Памятник установили в рамках реализации приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды. Средства выделили из федерального и местного бюджетов. Проект позволил достойным образом увековечить память тех, кто отдал жизнь и труд во благо края, — рассказал Виталий Сайгаков.
На реконструкцию сквера Победы и установку памятника потратили более 5 млн рублей.
Справка РИА «Воронеж»
Федор Илларионов (1854−1934) — один из первых земских учителей Верхнего Мамона. Более 50 лет он учил детей. Его стараниями в селе построили четырехклассную земскую школу в 1903 году. Федор Илларионов работал в школе до последних дней жизни. В знак особых заслуг в просвещении верхнемамонцев его похоронили во дворе школы.