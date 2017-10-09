Осенью 13 жителей Прикамья отправятся на альтернативную гражданскую службу
Почти половина — это артисты пермских театров.
Почти половина — это артисты пермских театров.
В осенний призыв на альтернативную гражданскую службу в Прикамье отправятся 13 человек.
Как рассказал военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин, все они будут проходить службу в Перми.
«Около половины из них — артисты драмы и балета. Они пройдут АГС в
По его словам, с 2004 по 2012 годы в Пермском крае на АГС призвали 178 человек. И в последние годы число тех, кто выбрал альтернативу военной службе, в нашем регионе растёт.
«К моему сожалению, есть рост таких призывников. В то же время он происходит
Отметим, что это осенью в Пермском крае планируется призвать на военную службу около 2,7 тысяч новобранцев.