Осенью 13 жителей Прикамья отправятся на альтернативную гражданскую службу

В осенний призыв на альтернативную гражданскую службу в Прикамье отправятся 13 человек.

Как рассказал военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин, все они будут проходить службу в Перми.

«Около половины из них — артисты драмы и балета. Они пройдут АГС в Театре-Театре и Театры оперы и балета. Также альтернативщики будут работать операторами связи, почтальонами, уборщиками помещений и территорий. Конечно, эти профессии непрестижны для ребят с высшим образованием. Но они выбирают АГС исходя из своих убеждений и вероисповедания. И свои взгляды они доказывают на призывной комиссии», — отметил Анатолий Мочалкин.

По его словам, с 2004 по 2012 годы в Пермском крае на АГС призвали 178 человек. И в последние годы число тех, кто выбрал альтернативу военной службе, в нашем регионе растёт.

«К моему сожалению, есть рост таких призывников. В то же время он происходит из-за того, что у нас действует соглашение с пермскими театрами, где АГС проходят артисты драмы и балета», — пояснил Анатолий Мочалкин.