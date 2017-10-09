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11:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Свердловский суд Перми переедет в новое здание

Свердловский суд Перми переедет в новое помещение в Тополевом переулке.

Свердловский суд Перми переедет в новое помещение в Тополевом переулке, 28 сентября собственник помещений, в котором планируется разместить суд, объявил конкурс на выполнение работ по техническому обследованию памятника «Доходный дом П. И. Мартынова». Как сообщает «Новый компаньон», в это здание переедут не все судьи. Часть из них продолжит работать на ул. Героев Хасана, 6.

Как сказано в аукционной документации, двухэтажное здание 1917 года постройки общей площадью 1 тыс. 25 кв. м планируется обследовать до 1 декабря 2017 года. Подрядчику необходимо будет проанализировать состояние основания и фундамента здания для определения их несущей способности, а также провести инженерно-экологические изыскания и определить степень износа инженерных систем. Максимальная стоимость работ составит 829 тыс. руб.

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