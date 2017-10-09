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15:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Озеро Лебяжье начали заполнять водой из озера Изумрудное

Завершены дноуглубительные работы и гидроизоляция дна Большого и Светлого озер.

Озера системы Лебяжье — Большое, Малое и Светлое — начнут заполнять водой из озера Изумрудное. Вода по водоводу благодаря работе насосной станции будет подаваться в рассеивающий колодец, расположенный на дне озера Светлое Лебяжье, откуда будет поступать в два других озера. Изумрудное в свою очередь подземными водами связано с Куйбышевским водохранилищем.

Протяженность водовода диаметром 400 мм из озера Изумрудное в озера Лебяжье составляет 1,5 км. Производительность насоса — 500 м³/ч, мощность — 160 кВт, частота вращения двигателя насоса — 1450 об/мин. Для перекачки воды установлены два насоса, один из которых резервный.

Для заполнения водой трех озер Лебяжье потребуется около 120 дней при круглосуточной работе насоса. Необходимый объем заполнения — 1 447 795 м³ воды (дополнительно 136 485 м³ заполняется естественным путем во время дождя и снегопада).

Для поддержания нормативного уровня воды каждый год необходимо подкачивать в среднем 38 370 м³ воды. Для этого потребуется включать насос на 77 часов. Капитальный ремонт насосной станции обошелся инвестору в 22 млн. рублей.

Перед тем, как начать подачу воды, на озерах Большое и Светлое Лебяжье были проведены дноуглубительные работы на 3−4 метра для воссоздания биоразнообразия, а затем выполнена гидроизоляция дна, препятствующая фильтрации воды из чаш озер в песок. Также сформирована береговая линия чаш озер Светлое и Большое Лебяжье, возведена дамба между Большим и Малым Лебяжьем (последнее озеро — единственное заполнено водой). Сметная стоимость данных работ составляет 250 млн. рублей.

Проект экореабилитации системы озер Лебяжье был разработан ОАО ТК «Татмелиорация» и в январе этого года утвержден Научно-техническим советом Министерства экологии РТ. Согласно проекту, восстановлению подлежали озера Большое, Малое и Светлое Лебяжье.

Полноценное восстановление уникального природного объекта позволит увеличить водную гладь озер с 4,2 га до 28 га, создать беспрецедентное для России место отдыха и общения с природой и улучшит общую экологическую ситуацию на территории Большой Казани.

Справка

Система озер Лебяжье состояла из четырех озер: Большого, Малого, Светлого и Сухого, соединенных между собой узкими протоками. Подземными водами озера не подпитывались, существуя за счет водосбора со всей прилегающей территории. Усыхание озер началось еще в 60-х годах прошлого века в связи с тем, что в процессе строительства дорог и промышленных сооружений водный баланс Лебяжьих озер оказался нарушенным. За последние сорок с лишним лет озера постоянно усыхали, несмотря на ряд попыток спасти их путем подкачки воды.

Уникальный для региона природный объект в настоящее время утрачен более чем на 70 процентов. Из-за сокращения площади водосбора с 8 тыс. га до 650 га полностью утрачено озеро Сухое, практически высохли озера Светлое и Большое. Происходит постепенное высыхание озера Малое, которое в последние годы наполнялось только благодаря подкачке воды.

Разработанный «Татмелиорацией» проект по экореабилитации озер подразумевает проведение дноуглубительных работ, формирование защитного экрана и подачу воды из озера Изумрудное по водоводу (со строительством насосной станции). Насосная станция состоит из производственного здания, где расположены 2 взаимосвязанных блока: комплектная трансформаторная подстанция КТП-400−6/0,4 (установлен 1 понижающий силовой трансформатор) и насосное оборудование, в которое входят 2 насоса марки 1Д500−63 с запорной арматурой, 2 всасывающих трубопровода с запорной и регулирующей арматурой.

Основным инвестором экореабилитации озер выступает ОАО «ТАИФ».

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