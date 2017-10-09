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11:13 (мск), источник: Российская газета

Фото: в США установили памятник погибшему российскому актеру Ельчину

Памятник американскому актеру российского происхождения Антону Ельчину, погибшему летом прошлого года в возрасте 27 лет, установлен в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где жил Антон. Об этом пишет TMZ.

Источник: AP 2017

Ростовая бронзовая статуя актера установлена на его могиле на кладбище Hollywood Forever в воскресенье. Сообщается: церемонию открытия памятника посетили коллеги и друзья Антона, включая команду, с которой он работал над картинами вселенной «Стартрека» — актеры Саймон Пегг и Зои Салдана, режиссер Джей Джей Абрамс. Отмечается, что почтить память Ельчина приехала Дженнифер Лоуренс, с которой он сыграл в мелодраме «Как сумасшедший» (Like Crazy, 2011), и актриса Деми Мур, сказавшие несколько скорбных слов.

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Антон был раздавлен насмерть у своего дома собственным джипом, скатившимся и прижавшим актера к почтовому ящику на воротах.

Персона
Антон Ельчин

По результатам расследования инцидента выяснилось, что его причиной мог стать заводской дефект автомобиля. Ранее уже неоднократно приводивший к трагическим последствиям.

Антон Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде. Его родители, Виктор и Ирина Ельчины, были профессиональными фигуристами в парном катании. Осенью того же года семья эмигрировала в США, где жил его дядя — художник-иллюстратор Евгений Ельчин.

Позже Виктор Ельчин стал работать тренером по фигурному катанию, а Ирина — хореографом ледовых шоу. Начал сниматься в конце 90-х. В том числе проходил пробы на роль Гарри Поттера.

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