В Уфе создадут крупнейший в России зоопарк

Источник: AP 2017

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейший в России современный зоопарк с естественной средой обитания для 5 тыс. животных со всего мира создадут в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

«Проект предполагается реализовать в концепции крупного экологического парка флоры и фауны. По предварительной информации, экопарк будет включать семь зон, соответствующих частям света — Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия и Антарктида», — говорится в сообщении.

Планируемая территория займет примерно 200 га, а количество питомцев будет не менее 5 тысяч, отметили в правительстве.

Проект будет реализовывать зоологический сад «Агидель», курировать — Министерство природопользования и экологии Башкирии. Сроки его создания пока не определены.

«До нашего проекта таких масштабных современных зоопарков не создавалось не только в Башкортостане, но и в России. У нас можно будет понаблюдать за жизнью животных, прогуляться по красивым дорожкам — пешком и на велосипеде, подышать свежим воздухом, так как вся территория будет находиться среди деревьев, с множеством водных объектов и аттракционов», — цитирует пресс-служба руководителя сада «Агидель» Наталью Логунову.