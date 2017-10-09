Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
10:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэрия Хабаровска: Все муниципальные автобусы вышли на маршруты

ХПАТП № 1 продолжает работу: несмотря на слухи о массовых сокращениях водителей и кондукторов, муниципальный автопарк обслуживает закрепленные за ним городские маршруты, автобусы выходят на линию, а расписание движения остается неизменным. Об этом сегодня заявили в управлении транспорта администрации Хабаровска.

По информации управления, в понедельник, 9 октября, на линии вышли все 100% муниципального транспорта. Вместе с тем сейчас на банкротящемся ХПАТП идут «мероприятия по оптимизации численности персонала».

В управлении транспорта работает телефонная горячая линия. Жители дальневосточной столицы могут задать вопросы о работе маршрутов городского транспорта, позвонив по телефонам: 32−48−48, 32−85−02, 30−28−88. Обращаться можно в будние дни с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Напомним, на прошлой неделе конкурсный управляющий ХПАТП № 1 Владимир Игнатов рассказал, что большинство водителей и кондукторов будут уволены с предприятия. Сегодня начальник управления транспорта Хабаровска Сергей Суковатый заявил, что о массовых сокращениях речи пока не идет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мэрия Хабаровска: Все муниципальные автобусы вышли на маршруты
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Названа дата прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь