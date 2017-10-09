Мэрия Хабаровска: Все муниципальные автобусы вышли на маршруты

По информации управления, в понедельник, 9 октября, на линии вышли все 100% муниципального транспорта. Вместе с тем сейчас на банкротящемся ХПАТП идут «мероприятия по оптимизации численности персонала».

В управлении транспорта работает телефонная горячая линия. Жители дальневосточной столицы могут задать вопросы о работе маршрутов городского транспорта, позвонив по телефонам: 32−48−48, 32−85−02, 30−28−88. Обращаться можно в будние дни с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.