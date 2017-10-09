Вынужденно севший в Челябинске самолет вылетел в Дубай из южноуральского аэропорта
Как сообщалось ранее, рейс авиакомпании Flydubai ушел на запасной аэродром в Челябинск
Как сообщалось ранее, рейс авиакомпании Flydubai ушел на запасной аэродром в Челябинск
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Flydubai, направлявшийся из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург и совершивший посадку в Челябинске
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Изначально самолет должен был вернуться в Екатеринбург в 4:00 мск 9 октября, а затем вылететь с пассажирами в ОАЭ. Как сообщили ТАСС в
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Flydubai решением экипажа ушел на запасной аэродром в Челябинск по причине сложных метеоусловий. Авиакомпания организовала наземный трансфер до Екатеринбурга для пассажиров прилетевшего из ОАЭ рейса.