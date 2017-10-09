Вынужденно севший в Челябинске самолет вылетел в Дубай из южноуральского аэропорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Flydubai, направлявшийся из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург и совершивший посадку в Челябинске из-за сложных метеоусловий, вылетел в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Челябинска.

Согласно информации онлайн-табло, рейс FZ 902 авиакомпании Flydubai вылетел в Дубай в 10:00 мск.

Изначально самолет должен был вернуться в Екатеринбург в 4:00 мск 9 октября, а затем вылететь с пассажирами в ОАЭ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, пассажиров рейса решено было доставить из Екатеринбурга в Челябинск автобусом.