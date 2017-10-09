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10:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дни Иркутской области пройдут с 9 по 16 октября в Москве

Дни Иркутской области пройдут с 9 по 16 октября 2017 года в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Как 9 октября сообщила пресс-служба регионального правительства, губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, художники, писатели и народные мастера выступят в Москве в рамках Дней Иркутской области. Обширная культурная программа приурочена к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года.

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии даст два концерта: 11 октября в Московском доме композиторов с участием ансамбля русских народных инструментов «Байкал-квартет», 13 октября в Московском международном доме музыки с народным артистом России Денисом Мацуевым. В столице состоятся три выставки. В выставочном зале Союза художников России представлена экспозиция членов Иркутского регионального отделения Союза художников «Земля у Байкала». В ней более 100 произведений живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Среди них Сергей Казанцев, Анжелика Алсаткина, Александр Муравьев, Сергей Элоян, Геннадий Кузьмин, Анатолий Погребной, Сергей Жилин и других. В составе выставки иркутских художников представлены новые работы всемирно известного скульптора, заслуженного художника Республики Бурятия Даши Намдакова.

12 октября на выставке «Земля у Байкала» будет презентован альбом-каталог «Художники Иркутской области», изданный при поддержке министерства культуры и архивов и правительства Иркутской области.

14 октября в Московском государственном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское» состоится открытие планшетной выставки «Свет истины несущий людям. Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), Митрополита Московского и Коломенского», посвященной 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации. Ещё одна выставка будет работать в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации. Это художественная экспозиция «Наш Байкал», также там представят народные художественные промыслы и ремесла Иркутской области.

В программе проведения Дней Иркутской области в Москве два театральных спектакля. 15 октября состоится большой вечер, посвященный 80-летию со дня рождения драматурга А. В. Вампилова, под руководством народного артиста России Александра Калягина с показом премьерного спектакля «Утиная охота» в постановке режиссера Владимира Панкова.

16 октября в Государственном академическом малом театре будет показан спектакль Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова по пьесе В. Г. Распутина «Прощание с Матерой», состоится встреча с творческой интеллигенцией, посвященная юбилею иркутского писателя Валентина Распутина.

Иркутская область была образована Постановлением ЦИК СССР в результате разделения Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую 26 сентября 1937 года. В состав региона вошли 30 районов и девять городов.

16 апреля 2006 г. состоялся референдум об объединении двух субъектов Российской Федерации: Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. По его итогам был образован новый субъект федерации, получивший прежнее название — Иркутская область. Согласно Уставу региона Днём Иркутской области является 27 сентября. Праздничные мероприятия в честь юбилея в Иркутской области идут весь год, их более 600.

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