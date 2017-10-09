Школьникам Хабаровска осталось учиться чуть меньше трёх недель

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

Осенние каникулы у хабаровских школьников продлятся с 29 октября по 5 ноября. В управлении по делам молодежи и социальным вопросам мэрии в дни каникул планируют задействовать в различных мероприятиях около 80% детей, проживающих в городе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

При школах будут работать 94 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, их смогут посетить почти 2,5 тысячи человек. 160 человек отдохнут в загородных оздоровительных лагерях и 250 — в санаториях. Для детей из малоимущих семей путёвки в городские лагеря с дневным пребыванием будут оплачены за счёт краевого бюджета. Для остальных категорий — за счёт родителей и муниципального бюджета. Стоимость путёвки за 5 дней с двухразовым питанием немного превысит 1350 рублей, родительская плата в этом случае составит около 980 рублей.