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10:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Школьникам Хабаровска осталось учиться чуть меньше трёх недель

С 29 октября начнутся осенние каникулы.

Хабаровск, 9 октября, AmurMedia.

Осенние каникулы у хабаровских школьников продлятся с 29 октября по 5 ноября. В управлении по делам молодежи и социальным вопросам мэрии в дни каникул планируют задействовать в различных мероприятиях около 80% детей, проживающих в городе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

При школах будут работать 94 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, их смогут посетить почти 2,5 тысячи человек. 160 человек отдохнут в загородных оздоровительных лагерях и 250 — в санаториях. Для детей из малоимущих семей путёвки в городские лагеря с дневным пребыванием будут оплачены за счёт краевого бюджета. Для остальных категорий — за счёт родителей и муниципального бюджета. Стоимость путёвки за 5 дней с двухразовым питанием немного превысит 1350 рублей, родительская плата в этом случае составит около 980 рублей.

В краевом центре продолжат работать семь подростково-молодёжных клубов. Также будут действовать 331 профильное объединение с общим охватом более 8 тысяч человек. На базе школ откроются 65 трудовых объединений, будет организована работа различных кружков, секций и факультативов. Во время каникул школьники смогут побывать на выставках и экскурсиях, принять участие в конкурсах и викторинах. На жилмассивах пройдут различные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования. Кроме того, для старшеклассников пройдут консультации по итоговой аттестации, индивидуальные и групповые занятия по общеобразовательным предметам.

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